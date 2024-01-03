Жога: Путин не позволяет «западным веяниям» стирать уникальные черты России

Президент России Владимир Путин стоит на защите интересов государства и его граждан. С таким утверждением в разговоре с Донецким агентством новостей выступил спикер Народного Совета ДНР, Герой Республики Артем Жога.
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