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В Астрахани возле Центра общественного здоровья автотранспорту запрещено делать остановку

В Астрахани возле Центра общественного здоровья автотранспорту запрещено делать остановку

До конца года. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в Астрахани по ул. Котовского около дома №6/2 с 09:00 21 ноября до 22:00 30 декабря вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобильного транспорта.

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