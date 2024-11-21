В Астрахани возле Центра общественного здоровья автотранспорту запрещено делать остановку

До конца года. С целью обеспечения безопасности дорожного движения в Астрахани по ул. Котовского около дома №6/2 с 09:00 21 ноября до 22:00 30 декабря вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобильного транспорта.
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