В С Ш А шумят об унижении 3E в Польше. Ни один чиновник не приехал в аэропорт на встречу "дорогого друга"! Полный игнор.
"Мы его не звали" Варшава встретила 3E ледяным душем
Комментарии
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Galla
Зеля хрюкал, хрюкал, хрюкал, и... ДОХРЮКАЛСЯ. Многовековая мудрость мватушки России гласит. Одна честь СВИНЬЕ - ПОМОИ! Свинья своё корыто с помоями найдёт. Некоторые свиньи решили Зелю от своих корыт "ОТОДВИНУТЬ". Однако, свинопас уже "кнутом щёлкнул"... Как у них там, в ИХ "англосакском САДУ" ВСЁ кроваво-стабильно...
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4 час.
Надежда
Зенарику так понравился "ручеек" в личную кубышку, что ему уже не выйти из роли главного попрошайки, даже в надоевшей всем вонючей майке!))
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3 час.
Аудрюс
Не думаю, что англосаксы во главе с США так просто уйдут из Украины! На последок они обязательно организуют какую нибудь гадость... Типа "грязной бомбы" или организуют "аварию" на одной из АЭС....
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1 час.
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