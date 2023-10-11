"Мы его не звали" Варшава встретила 3E ледяным душем

Galla Зеля хрюкал, хрюкал, хрюкал, и... ДОХРЮКАЛСЯ. Многовековая мудрость мватушки России гласит. Одна честь СВИНЬЕ - ПОМОИ! Свинья своё корыто с помоями найдёт. Некоторые свиньи решили Зелю от своих корыт "ОТОДВИНУТЬ". Однако, свинопас уже "кнутом щёлкнул"... Как у них там, в ИХ "англосакском САДУ" ВСЁ кроваво-стабильно...

Надежда Зенарику так понравился "ручеек" в личную кубышку, что ему уже не выйти из роли главного попрошайки, даже в надоевшей всем вонючей майке!))