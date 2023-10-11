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"Мы его не звали" Варшава встретила 3E ледяным душем

"Мы его не звали" Варшава встретила 3E ледяным душем

В С Ш А шумят об унижении 3E в Польше. Ни один чиновник не приехал в аэропорт на встречу "дорогого друга"! Полный игнор.

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Комментарии
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Galla
Зеля хрюкал, хрюкал, хрюкал, и... ДОХРЮКАЛСЯ. Многовековая мудрость мватушки России гласит. Одна честь СВИНЬЕ - ПОМОИ! Свинья своё корыто с помоями найдёт. Некоторые свиньи решили Зелю от своих корыт &quot;ОТОДВИНУТЬ&quot;. Однако, свинопас уже &quot;кнутом щёлкнул&quot;... Как у них там, в ИХ &quot;англосакском САДУ&quot; ВСЁ кроваво-стабильно...
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4 час.
Надежда
Зенарику так понравился &quot;ручеек&quot; в личную кубышку, что ему уже не выйти из роли главного попрошайки, даже в надоевшей всем вонючей майке!))
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3 час.
Аудрюс
Не думаю, что англосаксы во главе с  США так просто уйдут из Украины!  На последок они обязательно организуют какую нибудь гадость... Типа &quot;грязной бомбы&quot; или организуют &quot;аварию&quot; на одной из АЭС....
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1 час.

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