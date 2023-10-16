Образование в рекламе как вредная иллюзия для юных умов

На трибуне AdIndex — редакция телеграм-канала «Постмаркетинг Daily», сожравшая всех собак на поприще отечественного коммуникационного бизнеса (сложно назвать рекламную группу, в которой не работали члены редакции с середины девяностых), и теперь лениво наблюдающая за происходящим на рынке с берегов своего криптоострова в Индийском океане в окружении юных мулаток.