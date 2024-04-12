Абу-бандиты разнесли остановку и сильно гордятся этим. Зачем вы тянете нас нас в средневековье

Георгий Корнев

Про взрывателя синагог по подробней бы. То что предотвратили теракт, ФСБ молодцы. Если он применил огнестрельное оружие, даже пневматическое, кто его в пылу разберёт, ликвидировали, правильно огонь на поражение. Но в одном посте проскочило, что он ножом попал в бронежилет. Если так, то с ножом, могли бы и живым взять. При терактах просматривается, разделение функций. Одни вербуют, другие взрывчатку подтаскивают, третьи исполнители, четвёртые, отход обеспечивают. Если с ножом могли бы и живым зять (да хоть по ногам стрелять). А так цепочку разорвали. По этому о задержании хотелось бы узнать по подробней.