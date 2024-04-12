Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Абу-бандиты разнесли остановку и сильно гордятся этим. Зачем вы тянете нас нас в средневековье

Абу-бандиты разнесли остановку и сильно гордятся этим. Зачем вы тянете нас нас в средневековье

# Чернильница Друзья, тут в Нижнем Новгороде произошла пусть и не очень криминальная, но крайне показательная и демонстративная история.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Про взрывателя синагог по подробней бы. То что предотвратили теракт, ФСБ молодцы. Если он применил огнестрельное оружие, даже пневматическое, кто его в пылу разберёт, ликвидировали, правильно огонь на поражение. Но в одном посте проскочило, что он ножом попал в бронежилет. Если так, то с ножом, могли бы и живым взять. При терактах просматривается, разделение функций. Одни вербуют, другие взрывчатку подтаскивают, третьи исполнители, четвёртые, отход обеспечивают.  Если с ножом могли бы и живым зять (да хоть по ногам стрелять). А так цепочку разорвали. По этому о задержании хотелось бы узнать по подробней.
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56 мин.
L
Lyudmila
Едут не для того чтобы жить и работать честно, а для того чтобы гадить, другого они не знают!
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38 мин.
ЕБ
Елена Бреслова
Затуллин, хуснуллин, набиуллин... прям тенденция какая-то врагов России
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3 мин.

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