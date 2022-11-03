В Краснодарском крае женщина ответит в суде за кражу ювелирных изделий и денежных средств

Следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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