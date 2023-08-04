Закон и Порядок

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Это наглая ложь. Бразилия опровергла враньё Запада о БРИКС

Это наглая ложь. Бразилия опровергла враньё Запада о БРИКС

Два дня назад в американских СМИ вышла "инсайдерская" информация, что Бразилия и Индия выступили против расширения БРИКС.

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Комментарии
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A
Antanas
Будем ждать.👍👍👍👍👍.
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15 час.
ч
чвсатпкьл
У моря погоды. 😀😀😀
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7 час.
лл
лина любимцева
Так называемые &quot;американцы&quot; страдают ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ БРЕХЛИВОСТЬЮ. Брешут даже о  том, что они - &quot;американцы&quot;. Это наглая ложь!  Они все - потомки проституток, душегубов, насильников, грабителей, бандитов  и шулеров, которые в свое время двинули из Европы на Американский континент, за &quot;американской мечтой&quot;. Да так там и остались, практически почти уничтожив коренное население Америки - индейцев. УБИЙЦЫ!!
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6 час.

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