Это наглая ложь. Бразилия опровергла враньё Запада о БРИКС

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лина любимцева

Так называемые "американцы" страдают ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ БРЕХЛИВОСТЬЮ. Брешут даже о том, что они - "американцы". Это наглая ложь! Они все - потомки проституток, душегубов, насильников, грабителей, бандитов и шулеров, которые в свое время двинули из Европы на Американский континент, за "американской мечтой". Да так там и остались, практически почти уничтожив коренное население Америки - индейцев. УБИЙЦЫ!!