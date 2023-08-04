Два дня назад в американских СМИ вышла "инсайдерская" информация, что Бразилия и Индия выступили против расширения БРИКС.
Это наглая ложь. Бразилия опровергла враньё Запада о БРИКС
Комментарии
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A
Antanas
Будем ждать.👍👍👍👍👍.
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15 час.
ч
чвсатпкьл
У моря погоды. 😀😀😀
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7 час.
лл
лина любимцева
Так называемые "американцы" страдают ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ БРЕХЛИВОСТЬЮ. Брешут даже о том, что они - "американцы". Это наглая ложь! Они все - потомки проституток, душегубов, насильников, грабителей, бандитов и шулеров, которые в свое время двинули из Европы на Американский континент, за "американской мечтой". Да так там и остались, практически почти уничтожив коренное население Америки - индейцев. УБИЙЦЫ!!
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6 час.
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