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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» ведет 3-0 в серии с «Оттавой». У Мэттьюса 1+1 в 3-м матче

Сегодня «Лифс» одолели «Сенаторс» в гостях со счетом 3:2 (ОТ). Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в этой игре, сделав пас на победный гол.

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