Капитальный ремонт лицея №21 в Тамбове завершит новый подрядчик

Для лицея №21, где с января прошлого года проходит капитальный ремонт, найдут нового подрядчика, поскольку предыдущий не справился с обязательствами и контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.
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