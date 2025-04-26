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Новости Тамбова

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Капитальный ремонт лицея №21 в Тамбове завершит новый подрядчик

Капитальный ремонт лицея №21 в Тамбове завершит новый подрядчик

Для лицея №21, где с января прошлого года проходит капитальный ремонт, найдут нового подрядчика, поскольку предыдущий не справился с обязательствами и контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.

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