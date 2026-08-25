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Татар-информ

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7 000 пожилых людей вернулись домой благодаря «Пятёрочке»

7 000 пожилых людей вернулись домой благодаря «Пятёрочке»

Фото: торговая сеть «Пятёрочка» Торговая сеть «Пятёрочка» (входит в X5) совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и ЦППЛ подвела итоги работы проекта «Островок безопасности» с момента запуска в 2019 году.

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