В Chainalysis сообщили о росте числа русскоязычных криптообменников без процедуры верификации

По данным компании по анализу блокчейнов Chainalysis, число русскоязычных криптовалютных обменников, работающих без процедуры верификации клиентов (KYC), достигло максимума за последние четыре года, но их совокупный оборот продолжает снижаться с 2022 года.
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