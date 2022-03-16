Кайри Ирвинг – о 60 очках: «Несколько бросков мне, вероятно, не стоило совершать, но это того стоило»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг поделился впечатлениями о матче против «Орландо» (150:108), в котором он установил личный рекорд результативности – 60 очков.

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