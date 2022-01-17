Виралайф

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Вот молодцы. Америке за своего генерала пригрозили на весь мир. В Госдуме выступят. На американские санкции давно уже...Депутат Жуков соо...
  • Геннадий Бережнов
    Спасибо Розенблат, но не надо. Нам НАТО там ни к чему, а вот кто  далее вас будет кормить, это к Байдену!Киевский политик ...
  • andmitry
    Ну и что? нефиг на соседей баллон катить, когда сами торгуем и немало.Под ширмой «санкц...

В Сочи назначили полгода ограничения свободы мужчине, который забил бездомную собаку битой

В Сочи назначили полгода ограничения свободы мужчине, который забил бездомную собаку битой

© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молотокЧитать ria.ru в Суд признал виновным мужчину, который забил дворовую собаку битой в сочинском посёлке Дагомыс, сообщили РИА новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх