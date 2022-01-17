В Сочи назначили полгода ограничения свободы мужчине, который забил бездомную собаку битой

© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молотокЧитать ria.ru в Суд признал виновным мужчину, который забил дворовую собаку битой в сочинском посёлке Дагомыс, сообщили РИА новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молотокЧитать ria.ru в Суд признал виновным мужчину, который забил дворовую собаку битой в сочинском посёлке Дагомыс, сообщили РИА новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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