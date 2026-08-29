В Южной Корее суд вынес приговор девушке, которая убивала мужчин на свиданиях

В Южной Корее вынесли приговор 20-летней Ким Со Ен, которую местные СМИ окрестили «самой красивой серийной убийцей».
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