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В Южной Корее суд вынес приговор девушке, которая убивала мужчин на свиданиях

В Южной Корее суд вынес приговор девушке, которая убивала мужчин на свиданиях

В Южной Корее вынесли приговор 20-летней Ким Со Ен, которую местные СМИ окрестили «самой красивой серийной убийцей».

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