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Отец Переса: «Чеко – второй гонщик в мире»

Мексиканский политик Антонио Перес Гарибай высказался о выступлениях своего сына Серхио «Чеко» Переса за «Ред Булл» и соперничестве с Максом Ферстаппеном.

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