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За рулем

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Помогут ли новинки Lada поднять долю АВТОВАЗа на рынке

Помогут ли новинки Lada поднять долю АВТОВАЗа на рынке

Согласно предоставленным АВТОВАЗом «Российской газете» данным о продажах автомобилей Lada в РФ за последние 15 лет, доля марки сегодня почти вдвое выше, чем десять лет назад, в пик управления российской компанией альянсом Renault-Nissan.

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