Помогут ли новинки Lada поднять долю АВТОВАЗа на рынке

Согласно предоставленным АВТОВАЗом «Российской газете» данным о продажах автомобилей Lada в РФ за последние 15 лет, доля марки сегодня почти вдвое выше, чем десять лет назад, в пик управления российской компанией альянсом Renault-Nissan.