Роспотребнадзор: случаев лихорадки Марбург в России нет

Были приняты все необходимые меры для профилактики Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов сообщил, что случаев лихорадки Марбург в России в настоящий момент нет.
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