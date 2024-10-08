Роспотребнадзор: случаев лихорадки Марбург в России нет

Были приняты все необходимые меры для профилактики Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов сообщил, что случаев лихорадки Марбург в России в настоящий момент нет.