Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник прокомментировал заявление начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака о том, что Россия по-прежнему располагает большими средствами на ведение боевых действий.
Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник прокомментировал заявление начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака о том, что Россия по-прежнему располагает большими средствами на ведение боевых действий.
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