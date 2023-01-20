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Мирошник: в Польше могут начаться народные волнения после заявления Генштаба

Мирошник: в Польше могут начаться народные волнения после заявления Генштаба

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник прокомментировал заявление начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака о том, что Россия по-прежнему располагает большими средствами на ведение боевых действий.

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