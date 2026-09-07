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FТ: ЕС и НАТО обсуждают долгосрочный ответ на инцидент в Лейпциге

FТ: ЕС и НАТО обсуждают долгосрочный ответ на инцидент в Лейпциге

НАТО и ЕС прорабатывают ответ на атаку дрона в Лейпциге, бездоказательно приписываемую России. Альянс признал неэффективность мер против гибридных угроз ниже порога статьи 5 Устава.

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