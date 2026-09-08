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Царьград

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В США создали план действий на случай встречи с инопланетянами

В США создали план действий на случай встречи с инопланетянами

Психолог из консультативного совета раскрыла детали разработанного документа.Психолог Дженнис Вилхауэр, входящая в научно-консультативный совет США по неопознанным аномальным явлениям, сообщила в соцсетях о существовании подготовленного американскими властями плана действий на случай официального подтверждения внеземного разума.

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