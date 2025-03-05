Российские военные освоили производство багги в зоне СВО

Ремонтно-восстановительные подразделения российской армии освоили процесс изготовления багги непосредственно в зоне спецоперации, используя двигатели, узлы и агрегаты от трофейных образцов, а также от автотехники, не подлежащей восстановлению.
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