Жители украинского Ковеля устроили митинг, требуя отпустить мобилизованных

В городе Ковель Волынской области Украины местные жители устроили у территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов) масштабный митинг с требованием отпустить мобилизованных людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии