Кикшерингом в Подмосковье воспользовались 3 миллиона раз в марте

С начала сезона кикшерингом в Подмосковье воспользовались свыше трех миллионов раз. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев напомнил о правилах использования электросамокатов.
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