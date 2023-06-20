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Минстрой: Уже есть отставание по строительству детсадов в рамках концессии

Минстрой: Уже есть отставание по строительству детсадов в рамках концессии

Представитель Минстроя Забайкальского края во время заседания комитета краевого Заксобрания заявила, что в настоящее время по строительству детских садов в рамках концессионных соглашений в регионе уже есть отставания, передает корреспондент ZAB.

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