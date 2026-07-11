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Тюрпен отменил гол Норвегии англичанам из-за фола Холанда на Андерсоне. Эрлинг толкнул соперника в грудь на угловом

Гол сборной Норвегии аннулировали в начале второго тайма матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии (1:1, второй тайм).

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