Возможна ли замена «Сокола» от позднего Горбачёва на «Филина» от матёрого Путина

Да, в период наивысшего расцвета советской военно-морской мощи страна могла себе позволить и атомные подводные титановые «Лиры», и тяжёлые авианесущие крейсера с СВВП, и даже «каспийского монстра»! Не хочется верить тому, что сейчас мы способны только злорадно хихикать над миллиардными провалами американцев в виде эсминцев типа «Замволт».