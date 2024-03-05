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Ливанов раскрыл, кого режиссер хотел на роль Шерлока Холмса вместо него

Ливанов раскрыл, кого режиссер хотел на роль Шерлока Холмса вместо него

88-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный всем по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова, в беседе с сайтом aif.

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