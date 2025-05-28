Мэры городов БРИКС+ обсудили борьбу с изменением климата

На плечи мэров ложится ответственность за создание для граждан удобной и современной среды. Об этом на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, которая прошла в бразильской Марике 27 мая, заявил председатель ассоциации, мэр Казани Ильсур Метшин.