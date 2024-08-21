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Калужские новости

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Строительство поликлиники на Правобережье Калуги идет с отставанием от графика

Строительство поликлиники на Правобережье Калуги идет с отставанием от графика

Очередную «стройку века» в Калуге могут не успеть закончить в срок. Как сообщила замгубернатора Калужской области Ольга Иванова, строительство поликлиники на Правом берегу отстает от планаОчередную «стройку века» в Калуге могут не успеть закончить в срок.

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