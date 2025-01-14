В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения водителю Porsche

18-летний парень намеренно ехал по полосе встречного движения и смеялся В России впервые вынесли обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения, сообщает Госавтоинспекции Дагестана в своем Telegram-канале.
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