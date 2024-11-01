Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    гундосая она. неприятно её слушать.Минобороны соверш...
  • Юрий Зубрин
    Что за паскудная газетенка !Везде сует своё свинячье рыло !У Украины есть ре...
  • VV949
    Писец какая валюта!!! А нельзя было договориться про ту же крипто хрень, только без расходования  электроэнергии "на ...Майнинг в России:...

Дональд Трамп: "Я уничтожил "Северный поток — 2"

Дональд Трамп: "Я уничтожил "Северный поток — 2"

Политик заявил, что уничтожил СП ещё на стадии строительства, отрицая обвинения в связях с Россией.Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "уничтожил" газопровод "Северный поток — 2" тем, что заблокировав его строительство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Ну и о чём с этим ИДИОТОМ можно договариваться ?Индюк !
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх