Дональд Трамп: "Я уничтожил "Северный поток — 2"

Политик заявил, что уничтожил СП ещё на стадии строительства, отрицая обвинения в связях с Россией.Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "уничтожил" газопровод "Северный поток — 2" тем, что заблокировав его строительство.