В Подмосковье рухнул украинский ударный беспилотник UJ-22 Airborne

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито тридцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная Луганской народной республики, Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой народной республики, Шевченко, Ульяновка Запорожской области, Песчаное, Голая Пристань и Каиры Херсонской области", - доложил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.