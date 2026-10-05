Атака БПЛА на Курск: пострадали трое человек, включая восьмилетнюю девочку

Атака БПЛА на Курск: пострадали трое человек, включая восьмилетнюю девочкуО последствиях падения обломков БПЛА в Курске на улице Энгельса проинформировал глава региона Александр Хинштейн в своем канале MAX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Доболтался: семью...
- Концлагерь для ук...
- На юге России пох...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым