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Почему 87-летние родители Стаса Михайлова наотрез отказались от особняка в Подмосковье

Почему 87-летние родители Стаса Михайлова наотрез отказались от особняка в Подмосковье

Жизнь популярного исполнителя Стаса Михайлова у многих ассоциируется с исключительной роскошью: частные рейсы, дорогие костюмы и внушительные загородные резиденции давно стали частью его публичного образа.

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