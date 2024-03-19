Аномальное половодье в Подмосковье поднимет воды Оки на 2-3 метра выше нормы

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют серьезные подтопления в 8 округах Московской области.Гидрометцентр России подготовил и опубликовал аналитическую записку с прогнозом половодья на реках России.
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