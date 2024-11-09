В Британии заявили о планах ЕС списать на Трампа неудачи на Украине

Колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс рассказал, что, несмотря на боязнь многих европейских политиков из-за прихода Дональда Трампа к власти в США, уставший от конфликта на Украине ЕС будет рад списать на него все неудачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии