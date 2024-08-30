В этом месяце три томские компании завершили пилотные проекты по повышению производительности труда. ООО "ХОМЕН ВИЛС", ЗАО "ТОМАГ" и АО "ТОМСКАГРОИНВЕСТ" провели мероприятия по оптимизации процессов с использованием инструментов бережливого производства под руководством специалистов Регионального центра компетенций.