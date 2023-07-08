Похороны на Руси: на какой день на самом деле русские закапывали покойников

Мало известно о том, как проходили похороны славян на Древней Руси. Мы можем судить об этом только по археологическим находкам, а информацию о сроках получаем из литературных источников, которые описывают разнообразные обычаи древних славян.
Мало известно о том, как проходили похороны славян на Древней Руси. Мы можем судить об этом только по археологическим находкам, а информацию о сроках получаем из литературных источников, которые описывают разнообразные обычаи древних славян.
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