Русская Семёрка

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Похороны на Руси: на какой день на самом деле русские закапывали покойников

Мало известно о том, как проходили похороны славян на Древней Руси. Мы можем судить об этом только по археологическим находкам, а информацию о сроках получаем из литературных источников, которые описывают разнообразные обычаи древних славян.

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