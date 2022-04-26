На РЖД будет не холодно, но голодно. Санкции могут парализовать железнодорожные перевозки скоропорта и еды в рефрежираторных контейнерах

В России могут встать рефрижераторные вагоны, что приведёт к остановке перевозок скоропорта. Существуют провоцируемые западными санкциями риски остановки поставок, а соответственно и ремонта, холодильного оборудования для железнодорожного транспорта.
Популярные статьи
- Операция деиндустриализация. Украинские железные дороги не смогут перевозить оружие, зерно и металлы
- РЖД везёт с фауной. Домашние животные катаются по железной дороге без сопровождения
- Санкции украдут половину грузов. Ограничения ЕС рвут логистические цепочки, РЖД пора делать ставку на Китай, Индию и внутренний рынок
Свежие комментарии