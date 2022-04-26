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На РЖД будет не холодно, но голодно. Санкции могут парализовать железнодорожные перевозки скоропорта и еды в рефрежираторных контейнерах

На РЖД будет не холодно, но голодно. Санкции могут парализовать железнодорожные перевозки скоропорта и еды в рефрежираторных контейнерах

В России могут встать рефрижераторные вагоны, что приведёт к остановке перевозок скоропорта. Существуют провоцируемые западными санкциями риски остановки поставок, а соответственно и ремонта, холодильного оборудования для железнодорожного транспорта.

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