npj Aging: ограничение сахара в первые годы жизни снизило риск болезни Альцгеймера вдвое

Исследователи из Гуанчжоуского медицинского университета в Китае показали, что ограничение сахара в первые 1000 дней жизни — от зачатия примерно до двух лет — связано с заметно более низким риском деменции и болезни Альцгеймера десятилетия спустя.
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