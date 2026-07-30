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npj Aging: ограничение сахара в первые годы жизни снизило риск болезни Альцгеймера вдвое

npj Aging: ограничение сахара в первые годы жизни снизило риск болезни Альцгеймера вдвое

Исследователи из Гуанчжоуского медицинского университета в Китае показали, что ограничение сахара в первые 1000 дней жизни — от зачатия примерно до двух лет — связано с заметно более низким риском деменции и болезни Альцгеймера десятилетия спустя.

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