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Для фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом «создадут 11-ю команду» (Уилл Бакстон)

Уилл Бакстон заявил, что для съемок с Брэдом Питтом «создадут 11-ю команду» Ф-1. Репортер F1 TV рассказал, что в фильме Брэдом Питтом будет «участвовать 11-я команда», и подтвердил, что съемки начнутся с Гран-При Великобритании.

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