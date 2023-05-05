Для фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом «создадут 11-ю команду» (Уилл Бакстон)

Уилл Бакстон заявил, что для съемок с Брэдом Питтом «создадут 11-ю команду» Ф-1. Репортер F1 TV рассказал, что в фильме Брэдом Питтом будет «участвовать 11-я команда», и подтвердил, что съемки начнутся с Гран-При Великобритании.