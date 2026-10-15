До 17 октября в галерее ART&BRUT проходит персональная выставка Никиты Орлова «Транзит». О том, как сегодня воспринимается абстракция, как устроен процесс работы художника и что значит состояние порога, RTVI рассказала куратор и соосновательница галереи Екатерина Нечаева.
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