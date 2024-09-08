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Дмитрий Тарасов подарил новый особняк Анастасии Костенко

Дмитрий Тарасов подарил новый особняк Анастасии Костенко

Несмотря на то, что многие писали о плачевном финансовом состоянии Дмитрия Тарасова, он, всё-таки, поднапрягся и купил новый дом, в котором собирается жить с нынешней женой Анастасией Костенко и их детьми в составе четырёх малышей.

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