Дмитрий Тарасов подарил новый особняк Анастасии Костенко

Несмотря на то, что многие писали о плачевном финансовом состоянии Дмитрия Тарасова, он, всё-таки, поднапрягся и купил новый дом, в котором собирается жить с нынешней женой Анастасией Костенко и их детьми в составе четырёх малышей.