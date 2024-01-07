РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРАФИМА, ЕПИСКОПА БОБРУЙСКОГО И БЫХОВСКОГО.

Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам (Ис. 9:6)Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!В эти исполненные радости дни мы торжественно празднуем величайшее событие всей человеческой истории - светлое Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!Событие Рождества Христова явилось исполнением обетования человеколюбивого Бога прародителям .