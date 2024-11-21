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Торговые сети до 35% увеличили запасы шампанского перед Новым годом

Торговые сети до 35% увеличили запасы шампанского перед Новым годом

Торговые сети увеличили запасы шампанского перед Новым годом. Так, Metro нарастила запасы игристых вин по сравнению с предыдущими годами, рассчитывая на три-четыре месяца активных продаж, сообщила «Известиям» руководитель направления закупок вина компании Татьяна Ястребова.

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