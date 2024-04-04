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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Волонтеры посетили отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Бобруйска.

Волонтеры посетили отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Бобруйска.

В рамках Дня бездомного человека руководитель социального отдела Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник совместно со старшей сестрой сестричества в честь святой праведной княгини Софии Слуцкой при храме иконы Божией Матери ´Иверская´ Бобруйска Еленой Шестеркиной посетили отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инв .

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