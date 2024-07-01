Какой может быть тюрьма будущего?

В фантастических фильмах немало сюжетов посвящено тому, как может выглядеть тюрьма будущего. Истории о том, как людей наказывают, приводят в ужас, но популяризатор науки по имени Хашем Аль-Гайли, занимающейся в Йемене молекулярной биологией, уверен, что в будущем наказания могут быть немного гуманнее, чем сейчас.
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