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Нескучные технологии

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Какой может быть тюрьма будущего?

Какой может быть тюрьма будущего?

В фантастических фильмах немало сюжетов посвящено тому, как может выглядеть тюрьма будущего. Истории о том, как людей наказывают, приводят в ужас, но популяризатор науки по имени Хашем Аль-Гайли, занимающейся в Йемене молекулярной биологией, уверен, что в будущем наказания могут быть немного гуманнее, чем сейчас.

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