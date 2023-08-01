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Зеленский заслушал доклады Залужного и Буданова

Зеленский заслушал доклады Залужного и Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский утром во вторник, 1 августа, заслушал доклады главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова.

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