Зеленский заслушал доклады Залужного и Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский утром во вторник, 1 августа, заслушал доклады главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова.
Президент Украины Владимир Зеленский утром во вторник, 1 августа, заслушал доклады главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного и начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова.
Свежие комментарии