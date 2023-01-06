Тиафу о победе Пегулы над Швентек: «Когда я это увидел, то понял, что нельзя выходить и херней заниматься»

Фрэнсис Тиафу рассказал, как его мотивировала победу Джессики Пегулы над Игой Швентек. После нее Тиафу в рамках United Cup обыграл Кацпера Жука (6:3, 6:3), и США повели 2:0 в матче с Польшей.
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