Два человека пострадали в Макеевке в ДНР из-за подрыва на минах "Лепесток"

Два человека пострадали в Макеевке в Донецкой Народной Республике из-за подрыва на минах "Лепесток". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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